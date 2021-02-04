В Калужской области пять человек вымогали квартиру у жителя Кременок

В Калужской области пятерых человек подозревают в крупном вымогательстве. В четверг, 4 февраля, об этой истории сообщили в прокуратуре региона.

- В ночь на 1 февраля 2021 года, применив физическую силу в отношении 30-летнего жителя города Кременки, они потребовали передачи права собственности на квартиру потерпевшего стоимостью 1 500 000 рублей, - отмечают в прокуратуре. - По результатам насильственных действий в отношении потерпевшего последнему причинены телесные повреждения, предварительная степень вреда здоровью может оцениваться как средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».

Подозреваемые задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.