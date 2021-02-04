В Калужской области мошенники обманули покупательницу коровы

Жители Калужской области продолжают попадаться на удочку мошенников. Об одном из таких случаев в четверг, 4 февраля, рассказали в УМВД по Калужской области.

Женщина из одного из районов региона нашла в интернете объявление о продаже коровы и захотела купить животное.

- Созвонившись с продавцом, потерпевшая перечислила на указанный им номер счета денежные средства в качестве оплаты, - отмечают в полиции. - Однако в установленный срок животное доставлено не было. Номер телефона был недоступен и дозвониться по нему не представилось возможным.

Всего калужанка потеряла более 50 000 рублей.