В Калужской области мужчина до смерти забил свою жену на улице

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Медыни. Мужчину обвиняют в избиении своей жены, которая позже скончалась в реанимации от полученных травм.

- 24 января 2021 года обвиняемый возвращался совместно со своей 38-летней супругой домой после застолья, - рассказали в четверг, 4 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По дороге между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своей жене более 10 ударов по голове и телу. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась в реанимации в те же сутки.

Во время допроса обвиняемый сознался, а потом рассказал и показал на месте события того вечера.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.