Житель Калуги нашел две гранаты в огороде

В Калуге 60-летнему мужчине грозит до двух лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 29 января, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Калужанин хранил по месту жительства две промышленно изготовленные гранаты: ручную осколочную и противотанковую, производства СССР, относящиеся, согласно заключению эксперта, к боеприпасам основного назначения и содержащие заряд взрывчатого вещества – «тротил», пригодного для производства взрыва, общей массой около 900 грамм, - пояснили в полиции. - Мужчина пояснил, что нашел их при ведении сельскохозяйственных работ в одном из районов Калужской области.

Расследование сейчас продолжается.