В Калуге на пьяного водителя завели два уголовных дела

На улице Глаголева в Калуге рядом с киоском по продаже пива инспекторы ДПС остановили отъезжавший оттуда автомобиль «Ауди». За рулем находился 31-летний гражданин Украины с признаками опьянения, сообщили в пятницу, 29 января, в УГИБДД по Калужской области.

- Наблюдались запах алкоголя изо рта, несвязанная речь, - отмечают в полиции. - Водителю было предложено пройти освидетельствование на месте. Результат оказался положительным.

Инспекторам мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Позже он признался, что купил документ в Москве за 3500 рублей, так как до этого был лишен прав.

Ранее водитель уже попадался пьяным за рулем.

Сейчас в отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела: по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

- Госавтоинспекция по городу Калуге призывает всех граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535 или ближайшему наряду ДПС, - говорится в обращении УГИБДД.