В Калужской области 29-летняя женщина до смерти избила свою подругу

Фото со следственного эксперимента.

В больнице города Людиново в Калужской области скончалась 26-летняя женщина. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщило в четверг, 28 января, региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, преступление произошло в новогодние праздники в одной из квартир дома по улице Гогиберидзе. Двое мужчин и две женщины там выпивали.

- 7 января днем между двумя женщинами возник конфликт, - отмечают в СК. - Они стали выяснять, у кого из них больше поклонников, и в ходе разговора одна оскорбила другую, назвав женщиной, имеющей низкий уровень нравственных и моральных ценностей. Оскорбленная дама избила обидчицу, нанося удары кулаками и коленями. Позднее состояние пострадавшей ухудшилось, и она была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько дней в результате закрытой черепно-мозговой травмы и других опасных для жизни повреждений.

29-летняя местная жительница задержана. Вину в совершении преступления она признала частично. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.