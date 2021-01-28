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В Калужской области 29-летняя женщина до смерти избила свою подругу

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.01.2021 15:11 2 1135
В Калужской области 29-летняя женщина до смерти избила свою подругу

Фото со следственного эксперимента.

В больнице города Людиново в Калужской области скончалась 26-летняя женщина. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщило в четверг, 28 января, региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, преступление произошло в новогодние праздники в одной из квартир дома по улице Гогиберидзе. Двое мужчин и две женщины там выпивали.

- 7 января днем между двумя женщинами возник конфликт, - отмечают в СК. - Они стали выяснять, у кого из них больше поклонников, и в ходе разговора одна оскорбила другую, назвав женщиной, имеющей низкий уровень нравственных и моральных ценностей. Оскорбленная дама избила обидчицу, нанося удары кулаками и коленями. Позднее состояние пострадавшей ухудшилось, и она была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько дней в результате закрытой черепно-мозговой травмы и других опасных для жизни повреждений.

29-летняя местная жительница задержана. Вину в совершении преступления она признала частично. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.01.2021 15:11 2 1135
Тэги: криминал следственный комитет
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