В Калужской области задержаны члены международной террористической организации

В Калужской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали членов ячейки запрещенной в России с 2003 года международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Опубликовано также видео с моментом задержания.

Как подчеркивают спецслужбы, члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

- С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман, - отмечают в ФСБ.

В домах задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.