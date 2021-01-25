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В Калуге на мужчину завели уголовное дело за убийство собаки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2021 14:33 2 747
В Калуге на мужчину завели уголовное дело за убийство собаки

На прошлой неделе мы рассказывали о жутком случае в Калуге, когда женщина нашла свою растерзанную собаку в районе Малинников. Рядом с животным находилось четверо мужчин. В понедельник, 25 января, УМВД по Калужской области сообщило о результатах проверки.

- Со слов заявительницы, рядом с животным находилось четверо мужчин, один из которых предметом, похожим на нож, разрезал тело собаки, - отмечают в полиции. - По данному факту была назначена проверка, в ходе которой сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. По результатам проверки подразделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

По версии УМВД, местный 42-летний житель нанес не менее двух ударов ножом собаке, что повлекло гибель животного.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2021 14:33 2 747
Тэги: криминал животные
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