В Обнинске житель Тульской области похитил элитный алкоголь

В Обнинске 33-летнего молодого человека из Тульской области подозревают в хищении спиртного, сообщает УМВД России по Калужской области в воскресенье, 24 декабря.

- Житель Тульской области в одном из магазинов наукограда открыто похитил элитный алкоголь на сумму 3016 рублей, - подчеркивают в полиции. - По словам задержанного, в дальнейшем похищенное он хотел сбыть, а деньги потратить на личные нужды. Подозреваемому не удалось завершить задуманное, и он был задержан работниками торговой точки. После чего полицейские доставили его в территориальный орган внутренних дел для дальнейших разбирательств.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Расследование продолжается.