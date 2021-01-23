В Калужской области мошенники обманули женщину на 300 тысяч

В Козельском районе местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в субботу, 23 января.

- Как рассказала заявительница, ей поступил звонок от, якобы, службы безопасности банка с информацией о том, что от её имени оформляется кредит, - отметили в полиции. - Для того, чтобы отменить операцию женщина должна прийти в банк и взять кредит лично, а затем отправить денежные средства на «безопасный» счет, с которого ей вернут деньги обратно. Последовав всем инструкциям мошенников, потерпевшая потеряла 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.