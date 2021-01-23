В Калуге у женщины украли 100 тысяч рублей с карты

В Калуге 39-летняя местная жительница подозревается в краже денег с карты. Об этом в субботу, 23 января, сообщает УМВД по Калужской области.

- Подозреваемая находилась в квартире потерпевшей, где проходило застолье, - подчеркнули полицейские. - Гостья ушла, а спустя какое-то время на мобильный телефон хозяйки пришло уведомление о списании у нее со счета 100 тысяч рублей. Обнаружив пропажу банковской карты, женщина обратилась в полицию.

Подозреваемая опрошена. Часть похищенного имущества изъято.