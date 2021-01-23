В Калужской области задержали мошенника

В Боровском районе 42-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в субботу, 23 января.

- Местный житель 1979 года рождения, являясь должностным лицом одной из организаций, предоставил в бухгалтерию подложные документы о потраченных денежных средствах, принадлежащих предприятию, - отмечают полицейские.

Оперативники выявили пять идентичных фактов. В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного ущерба.

Ведется следствие.