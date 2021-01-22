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В Калуге мошенники обманули мужчину, который искал интим на вечер

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 11:58 6 1205
В Калуге мошенники обманули мужчину, который искал интим на вечер

В Калуге приезжий из другого региона нашей страны стал жертвой мошенников, когда пытался встретиться с женщиной для интима.

- Будучи проездом в Калуге, он решил скрасить свой досуг в обществе женщины с низкой социальной ответственностью, - рассказали в пятницу, 22 января, в УМВД по Калужской области. - В сети Интернет он нашел объявление с несколькими фотографиями, после чего, выбрав понравившуюся женщину, связался с ней по номеру телефона, указанному на странице сайта.

Незнакомка назвала адрес и попросила перевести 1000 рублей. Когда мужчина приехал к дому, женщина по телефону попросила прислать ей еще 4500 рублей.

- Тогда заявитель поинтересовался, какие у него гарантии, что она исполнит свои обязательства, на что собеседница ответила, что непременно выйдет к нему на улицу, - отметили в полиции. - Однако после перевода денежных средств, к мужчине так никто и не подошел.

Перезвонив по ее номеру, клиент услышал уже мужской голос. Тот просил еще денег. После этого потерпевший пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 11:58 6 1205
Тэги: криминал
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