В Калужской области две юные девушки задержаны с партией наркотиков

В Калужской области девушки 18 и 20 лет задержаны с партией наркотиков, сообщили в пятницу, 22 января, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, они собирались продавать эти вещества с помощью закладок.

Девушкам грозит от 10 до 20 лет колонии.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления иных лиц, причастных к противоправной деятельности, - подчеркнули в полиции. - В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде ареста.