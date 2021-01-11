Насильника из Калужской области спустя восемь лет задержали в Москве

В начале января в Москве задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании жительницы Ферзиково, которое произошло 31 марта 2013 года. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщили в понедельник, 11 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, преступление произошло в одном из домов поселка Ферзиково.

- Один из мужчин, применяя насилие, совершил с женщиной половой акт и иные действия сексуального характера против ее воли, - отмечают в СК. - Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность злоумышленника. Им оказался гражданин иностранного государства, находившийся на заработках на стройке одного из объектов поселка. Однако мужчина сразу после совершения преступления скрылся. Следователи СК России предъявили ему заочное обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера и объявили фигуранта в розыск. Расследование уголовного дела было приостановлено.

На новогодних праздниках этот мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории Москвы. В УМВД по Калужской области уточняют, что подозреваемого остановили в метро.

Расследование сейчас продолжается.