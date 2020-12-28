В Калужской области гражданина Казахстана судят за покушение на убийство

Фото со следственного эксперимента.

В Обнинске 27-летнего гражданина Казахстана обвиняют в покушении на убийство, сообщили в понедельник, 28 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. Расследование завершено.

Как считают следователи, вечером 17 октября 2020 года конфликт между обвиняемым и 22-летним жителем Обнинска произошел в сетевом магазине.

- Молодые люди вышли на улицу, нанесли друг другу удары, затем отошли чуть дальше от магазина, - отмечают в СК. - Там обвиняемый, высказывая угрозу убийством, размахивал в сторону потерпевшего ножом, а затем нанес ему ножом один удар в грудь, причинив колото-резаную рану. Потерпевший присел на бордюр тротуара, а обвиняемый с места совершения преступления скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровье восстановлено.

Вероятного виновника вскоре задержали. Оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый, поясняя, что действительно демонстрировал нож, вину в нанесении ранения потерпевшему не признал, - рассказали следователи. - Тем не менее, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За год до происшествия фигурант освободился из мест лишения свободы, проживал с девушкой, находился на территории России незаконно. В целях недопущения аналогичных нарушений, способствующих совершению преступлений, соответствующая информация направлена в органы внутренних дел.

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