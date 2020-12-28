В Калуге мошенник обманул покупателей автомобилей на 38 миллионов рублей

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего мужчины. Его обвиняют в 69 эпизодах мошенничества, сообщает в понедельник, 28 декабря, прокуратура Калужской области.

- Обвиняемый, начиная с 2016 года, подыскивал лиц, желающих приобрести в собственность подержанные автомобили по ценам значительно ниже рыночных, - выяснило следствие. - Злоумышленник получал лично или через своих знакомых от потерпевших денежные средства в счет полной или частичной оплаты выбранного им автомобиля, пообещав его поставить в конкретные оговоренные сроки. При этом обвиняемый заведомо не собирался исполнять взятые на себя обязательства.

Всего этому мужчине калужане передали 38 миллионов рублей. Обещанных автомобилей они так и не дождались.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.