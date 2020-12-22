Жителя Калуги осудили на четыре месяца за невыплату алиментов

Жителя Калуги на днях осудили за невыплату алиментов, сообщила во вторник, 22 декабря, прокуратура Калужской области.

- Подсудимый в период с 2019 по 2020 года не уплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего сына, в результате чего долг по уплате алиментов превысил 90 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Мужчину признали виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.