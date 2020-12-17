В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшего мужчины

Фото со следственного эксперимента.

Как мы уже рассказывали, в городе Ермолино 14 декабря в комнате общежития обнаружили труп 34-летнего мужчины, который пропал за несколько дней до этого. В четверг, 17 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого – 37-летнего мужчины из Думиничского района.

- Отрабатывая круг лиц, с которыми общался погибший, следователи получили данные о его 37-летнем знакомом из Думиничского района, - отмечают в СК. - Сотрудники узнали, что этот мужчина периодически проживал с потерпевшим. Насторожил и тот факт, что после 10 декабря его также никто не видел. В течение суток было установлено его местонахождение - за это непродолжительное время подозреваемый сумел устроиться работать на одно из предприятий в Боровском районе, где для работников предоставляется жилье. Мужчина был задержан и допрошен.

Подозреваемый сообщил на допросе, что накануне находился с погибшим в его комнате в общежитии, они вместе распивали спиртное. Утром подозреваемый сказал, что пойдет спать, а потерпевший хотел продолжать застолье. Возник конфликт. И один мужчина ударил второго ножом.

- Свои показания задержанный подтвердил на месте происшествия, в ходе следственного действия показал, как совершил преступление, - подчеркивают в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается.