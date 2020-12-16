В Калужской области нашли убитым пропавшего мужчину

Фото с места происшествия.

14 декабря в одной из комнат общежития в городе Ермолино Боровского района обнаружено тело 34-летнего местного жителя с колото-резаными ранами, сообщает в среду калужское региональное управление Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

- Место нахождение погибшего было неизвестно с 10 декабря этого года. в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, - отмечают в СК. - Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.