В Калужской области грабят аптеки

Двое ранее судимых жителя города Людиново 1997 года рождения взломали входную дверь и проникли на территорию одного из аптечного пункта районного центра, откуда совершили кражу денежных средств из кассового аппарата. Сумма причиненного ущерба составила 3800 рублей.

В настоящее время, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов дела. Молодые люди проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.