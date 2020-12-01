Калужанка убила любовника на глазах у четырехлетней дочери

На днях в Калуге суд вынес приговор 45-летней женщине, которую признали виновной в убийстве своего сожителя, сообщает во вторник, 1 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета.

- 14 декабря 2019 года женщина вместе со своим сожителем и 4-летней дочкой в торговом центре закупили детских вещей и подарков к Новому году, а также две бутылки водки, - отмечают в СК. - Дома за столом супруги поругались, и осужденная нанесла мужчине смертельное ножевое ранение. Тело сожителя женщина выволокла в подъезд, где оно было обнаружено в те же сутки.

В стиральной машине следователи нашли одежду женщины с пятнами бурого цвета. Все ножи, в отличие от другой посуды в доме, были тщательно вымыты.

- Для установления всех обстоятельств совершенного преступления были проведены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие экспертизы, допрошены свидетели, в том числе маленькая дочь пары, ставшая единственным свидетелем убийства, - пояснили в Следственном комитете.

Калужанка по приговору суда проведет 11 лет в колонии общего режима. Как рассказали следователи, за несколько лет до случившегося женщина была осуждена за причинение легкого вреда здоровью своему сожителю, которому она также нанесла ножевое ранение. После эта же фигурантка попалась на мошенничестве при оформлении сертификата на материнский капитал.

Четырехлетнюю девочку поместили в социальное учреждение, а затем над ней оформили опеку родственники ее отца. После вступления приговора в законную силу будет рассмотрен вопрос о лишении матери родительских прав.

Тем временем

Житель Обнинска пытался по телефону заказать проститутку, но в итоге остался и без денег, и без секса. Подробности.