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Калужанин трижды переводил деньги за интим, но остался без секса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 09:43 8 1070
Калужанин трижды переводил деньги за интим, но остался без секса

В Калужской области мужчина стал жертвой мошенников. Инцидент произошел в Обнинске.

- Молодой человек, найдя на тематическом сайте объявление, перезвонил по указанному номеру, - рассказали во вторник, 1 декабря, в УМВД по Калужской области. - Сначала потерпевший общался по телефону с мужчиной, который разъяснил информацию по предоставлению интимных услуг и заверил, что для того, чтобы встреча с девушкой состоялась, необходимо произвести предоплату. Ничего не заподозрив, мужчина перевел нужную сумму.  Затем понадобилась дополнительная сумма для оплаты не только услуг, но и аренды помещения. 

После этого обнинец уже общался по телефону с девушкой. Она назвала ему номер дома и сказала оплатить еще и страховку. Когда мужчина подъехал на место встречи, ему перезвонили и попросили перевести еще 7 тысяч рублей.

- Услышав, что такая сумма у него отсутствует, прежде чем положить трубку и выключить телефон, злоумышленник посоветовал несостоявшемуся клиенту обратиться за оказанием интимных услуг повторно, когда указанная сумма появится, - отмечают в полиции.

В общей сложности мужчина перевел мошенникам 26 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сейчас ведется следствие.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 09:43 8 1070
Тэги: криминал
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