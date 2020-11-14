В Калужской области две девушки похитили чугунную ванну

В Малоярославецком районе Калужской области двум девушкам – 22 и 28 лет – грозит до 5 лет лишения свободы за кражу, сообщает в субботу, 14 ноября, УМВД по Калужской области.

Как считает следствие, они умудрились украсть чугунную ванну с чужого дачного участка.

Со слов девушек, которые являются родственницами, проходя вдоль дачных домов, они увидели на участке чугунную ванну. С участка подозреваемые оттащили ванну к мусорным контейнерам, а потом позвонили знакомому. Мужчине девушки сказали, что кто-то выбросил ванну. Тот поверил и отвез все на пункт приема металла.

Сейчас расследование продолжается. Девушки находятся под подпиской о неыезде.

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