В Обнинске избитый мужчина скончался в больнице

Фото подозреваемого, которое опубликовал Следственный комитет.

На прошлой неделе в Обнинске в больницу с тяжелыми травмами привезли 41-летнего мужчину. Спустя некоторое время он скончался. Подозреваемым по делу об избиении проходит 22-летний житель наукограда, сообщили в понедельник, 9 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, компания из девяти человек выпивала 3 ноября в одной из квартир Обнинска на улице Звездной.

- Позже часть гостей ушла, и в квартире остались трое мужчин, - отмечают в СК. - Между двумя из них возникла ссора, 41-летний мужчина словесно оскорбил 22-летнего подозреваемого. В ответ на оскорбление подозреваемый избил потерпевшего, причинив черепно-мозговую травму, множественные переломы и другие телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался в те же сутки.

Уголовное дело возбуждено по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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