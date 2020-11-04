Паренек прикинулся проституткой и обманул сладострастных калужан на 126 тысяч

Калужская полиция в среду, 4 ноября, сообщила о начале расследования дела о мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, 19-летний оренбуржец разместил на специализированном сайте интим-услуг фото страстных девушек и оставил под ними свой телефон.

Калужане, возжелавшие прекрасных дам, звонили по нему и молодой человек, зачастую подделывая женский голос, убеждал их перевести ему предоплату за будущую бурную ночь.

Когда обуянные страстью жертвы делали это, он убеждал их, что платеж не прошел и просил повторить его. После чего переставал выходить на связь.

В общей сложности оренбуржский юнец нагрел калужан на 126 тысяч рублей. Чтобы легализовать эти средства, он переводил их на абонентские счета других лиц, а с них на принадлежащую ему карту.

Расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено по факту мошенничества и легализации средств, добыбых незаконным путем.