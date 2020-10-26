В Калужской области мужчина оформил кредит на мертвую родственницу

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины из Малоярославецкого района. Его обвиняют по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

- На следующей день после смерти своей родственницы, имея свободный доступ к ее гаджету и банковской карте, зная, что в телефоне имеется приложение «мобильный банк», он оформил с помощью данного приложения на имя умершей женщины кредит на сумму более 550 тысяч рублей, - считает следствие. - После чего в ближайшем отделении банка обналичил с карты денежные средства.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что успел потратить деньги.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.