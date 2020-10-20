В Калуге 21-летняя девушка организовала наркопритон

В Калуге 21-летняя девушка в своей квартире на улице Степана Разина организовала наркопритон. Во вторник, 20 октября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

- В январе-феврале 2020 года она разрешила неоднократно собираться своим знакомым с целью потребления наркотических средств, - отмечают в ведомстве.

Суд согласился с доводами обвинения и отправил молодую калужанку на шесть лет в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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