В Калужской области тело убитого мужчины нашли в квартире

В минувшее воскресенье, 18 октября, в одной из квартир города Балабаново Боровского района Калужской области полицейские обнаружили тело убитого 44-летнего мужчины. Наряд вызвали соседи, которые заметили, что дверь в квартиру долгое время остается открытой, сообщили KP40 во вторник, 20 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Вскоре подозреваемого удалось задержать.

- По версии следствия, 16 октября 2020 года 37-летний житель города Ермолино на почве внезапно возникшей ссоры в процессе распития спиртных напитков нанес потерпевшему множественные колото-резанные ранения, от которых последний скончался, - отмечают в СК. - После подозреваемый забрал с собой оставшийся алкоголь и скрылся с места происшествия.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», сейчас продолжается.

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