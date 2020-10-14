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В Калуге криминальный авторитет до смерти избил двоих человек

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 14.10.2020 09:28 3 1642
В Калуге криминальный авторитет до смерти избил двоих человек

В Калуге 30-летнему мужчине грозит пожизненное заключение за убийство двоих человек. Тела 70-летнего мужчины и 51-летней женщины нашли в конце марта в квартире на Грабцевском шоссе. В среду, 14 октября, калужское региональное управление Следственного комитета подробнее рассказало об этом деле.

По версии следствия, компания из пяти человек выпивала в этой квартире. 

- В данной квартире проживали 70-летний мужчина и 51-летняя женщина, - отмечают в СК. - Между обвиняемым и женщиной произошел конфликт, так как женщина не признавала гостя криминальным авторитетом. В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине множественные удары по телу. 70-летний сожитель женщины пытался заступиться за нее, но также был избит. После случившегося злоумышленник и двое других мужчин, находившихся в квартире, уснули, а наутро покинули квартиру. 

Трупы нашли, когда уже начали разлагаться. Состояние тел затрудняло работу экспертов. Но все же удалось установить, что оба скончались в результате тупой травмы грудной клетки. 

На допросе обвиняемый признал свою вину. В ближайшее время начнется суд.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 14.10.2020 09:28 3 1642
Тэги: криминал следственный комитет
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