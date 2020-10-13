Полиция рассказала, как калужане лишаются телефонов

На днях в Калужской области два человека лишились своих мобильных телефонов. Преступления совершены в Малоярославце и Обнинске, сообщает во вторник, 13 октября, пресс-служба УМВД по Калужской области.

В Малоярославце потерпевший рассказал, что он познакомился с гражданином, который приехал из соседней области и гулял по районному центру, рассматривая окрестности. Новые знакомые решили выпить спиртное в сквере. При этом они общались на тему «исторических и культурных достопримечательностей, расположенных в Малоярославецком районе».

В какой-то момент владелец телефона отлучился, оставив мобильник на лавке. Вернувшись, он не нашел ни собутыльника, ни гаджета.

Второй случай зафиксирован в баре Обнинска.

- Между ранее незнакомыми друг с другом потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, - отмечают в УМВД по Калужской области. - После этого фигурант ударил своего оппонента, а затем забрал принадлежащий последнему мобильный телефон. В данном случае действия гражданина были квалифицированы как грабеж.

Обоих предполагаемых преступников задержали. Расследования уголовных дел продолжаются.

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