Калужская полиция за день упаковала на нары грабителя и разбойника

В субботу, 3 октября, калужская полиция рассказала о задержании двух злодеев, один из которых напал на пенсионера, а второй на женщину.

Одного негодяя задержали сотрудники межрегионального отдела МВД «Людиновский». 43-летний мужчина пришел домой к пенсионеру из Хвастовичского района и попросил у него выпить, а получив отказ, приставил к его горлу нож забрал телефон и деньги, после чего ушел.

Но гулял недолго. Его нашли и посадили за решетку до суда.

Второе преступление случилось в Обнинске. Местная жительница гуляла, никого не трогала, разговаривала по телефону. В какой-то момент к ней подбежал незнакомый мужик, вырвал из рук сотовый и скрылся с ним.

Грабителем оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Его задержали по «горячим следам». Правда, похищенный телефон он успел продать незнакомцу.