В Калужской области мужчина убил зятя на глазах у внуков

В Калужской области на восемь лет отправили в колонию особого режима 67-летнего жителя Малоярославца. Его признали виновным в убийстве зятя, сообщили в пятницу, 2 октября, в прокуратуре региона.

Трагедия произошла в день 17-летия внука виновника в ноябре 2019 года.

Отметив праздник с родителями, именинник уехал праздновать с друзьями, гости разошлись. А около 21:00 подсудимый поссорился со своим зятем и избил его. Его дочь разняла дерущихся, которые успокоились и пошли спать. Перед тем, как уйти спать, отец сказал дочери, что убьет ее мужа, так как он ему надоел.

Ранее 67-летний мужчина уже был судим за убийство.

- Около полуночи всех разбудил крик девочки, которая с братом спали на одной кровати с отцом. Она проснулась от хруста и увидела дедушку, который ударил отца топором, - отмечают в прокуратуре. - Девочка показала в суде, что дедушка, когда спускался с лестницы, сказал: «Я же говорил, что его убью».

Когда именинник вернулся домой, там находилась скорая помощь и полиция. Он узнал, что отец умер.

На суде виновник рассказал, что, когда все уснули, он взял возле печки топор, поднялся на второй этаж, включив в комнате свет, подошел к кровати, где спали зять и внуки и, из-за обиды, нанес ему удар топором в шею, от чего проснулась внучка и закричала. Он спустился на первый этаж, выпил спиртного и стал ждать сотрудников полиции.