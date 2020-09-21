В Обнинске мужчина из мести угнал машину знакомого

43-летний житель Обнинска подозревается в угоне автомобиля у своего знакомого, сообщили в понедельник, 21 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, автомобиль был припаркован вечером на неохраняемой стоянке у одного из домов. А утром владелец транспортного средства заметил его отсутствие.

Как оказалось, ранее между угонщиком и потерпевшим сложились личные неприязненные отношения. После чего подозреваемый незаметно проник в салон машины знакомого, соединил провода замка зажигания и завел двигатель. Но двигатель автомобиля быстро заглох и мужчина скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Расследование продолжается.