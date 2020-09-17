В Калужской области подростки ограбили бабушку на улице

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из Жуковского района. Он обвиняется в покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, сообщили в среду, 16 сентября, в региональном Следственном комитете.

- В мае 2020 года обвиняемый вместе с двумя друзьями находился возле Аксёновского рынка в Обнинске. Там они увидели незнакомую им 69-летнюю женщину, в сумке у которой находился кошелек, - рассказали КП40 в СК. - Подростки проследовали за ней до арки одного из домов, где открыто похитили кошелек пенсионерки. Однако их действия были пресечены прохожими. Бросив кошелек, соучастники скрылись с места преступления.

Обвиняемого полицейские поймали в одном из дворов.

Один из его соучастников пока находится в розыске. Второму сейчас только 13 лет. Его поставили на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Уголовное дело направлено в суд.