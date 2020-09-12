В Калужской области мужчина за один телефонный разговор потерял больше миллиона

60-летний житель Обнинска за один звонок мошенников лишился 1 237 000 рублей, рассказали сегодня, 12 сентября, в областном УМВД.

Как рассказал потерпевший, сначала мошенники под видом сотрудников банка сообщили, что с его банковского счета пытаются снять деньги. У него в банке был вклад в валюте, и чтобы сохранить сбережения, мужчина попытался выяснить подробности несанкционированных действий.

Тогда мошенница сказала, что деньги можно сохранить, если срочно перевести их на другие счета. При этом она не спрашивала банковские реквизиты, а назвала несколько номеров телефонов, на которые необходимо перевести деньги.

В результате потерпевший в несколько этапов перевел более 600 тысяч рублей.

Затем женщина сообщила, что мошенники также пытаются оформить кредит от его имени, и чтобы отменить заявку необходимо сделать переоформление от имени самого клиента и также перевести кредитные денежные средства.

Ничего не заподозрив, он снова перевел почти такую же сумму, полученную в ходе оформления кредита обманным путем.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.