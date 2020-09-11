В Калужской области на рыбака завели уголовное дело

55-летний житель Людиново предстанет перед судом за незаконной вылов рыбы, сообщили в четверг, 10 сентября, в областной прокуратуре.

- В июне 2020 года на рыбалке на водохранилище Нижнем он установил сеть, зная, что это место нереста рыбы и то, что сеть является запрещенным орудием лова и способом массового истребления рыбы, - сообщили прокуратуре.

Рыбак поймал более 130 экземпляров рыбы, после чего на берегу был задержан сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области.

Размер ущерба превысил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В суд также направлен иск на взыскание с рыбака суммы причиненного ущерба в пользу государства.