В Калуге машину угнали с автомойки

В Калуге пьяный работник автомойки угнал машину и устроил ДТП. В четверг, 10 сентября, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Подозреваемым по делу проходит 32-летний мужчина.

- Автомобиль он взял покататься после употребления спиртных напитков из помещения автомойки, где временно подрабатывал, - отмечают в полиции. - Фигурант самовольно взял ключи, висящие на щитке, завел двигатель машины, находившейся в боксе после помывки, и уехал на ней, однако, не справившись с управлением, совершил ДТП.

Уголовное дело возбудили по статье «Угон». Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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