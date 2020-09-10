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В Калуге меняется расписание автобуса №69

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.09.2020 09:42 0 363
В Калуге меняется расписание автобуса №69

В Калуге меняется расписание автобуса №69. С 21 сентября по 6 декабря 2020 года маршрут будет работать только по выходным и праздничным дням.

Отправление от сквера Медсестёр: 07:00, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:15, 16:00.

Отправление от кладбища в Литвиново: 07:45, 08:45, 09:15, 10:15, 10:45, 11:45, 12:15, 13:15, 14:45, 16:00, 16:45.

При этом льготный автобус №69 продолжит ходить ежедневно.

Отправление льготного автобуса от сквера Медсестёр: 07:05, 08:50, 10:30, 12:10, 15:20, 17:10.

Отправление льготного автобуса от кладбища в Литвиново: 08:00, 09:40, 11:20, 13:00, 16:20, 18:10.

Тем временем

В Калуге появилось граффити с Сергеем Бодровым. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.09.2020 09:42 0 363
Тэги: транспорт
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