В Калужской области вынесли приговор чиновнику

В Юхновском районе Калужской области вынесли приговор бывшему главе сельской администрации. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

- Бывший чиновник без согласия депутатов представительного органа местного самоуправления по явно заниженной цене продал индивидуальному предпринимателю участок земли с объектом недвижимости, находившихся в муниципальной собственности, - сообщили в среду, 9 августа, в прокуратуре Калужской области.

Виновника наказали годом лишения свободы с испытательным сроком в год. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать определенные должности.

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