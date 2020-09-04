В Калужской области поймали подростка на краденом мотоцикле

В полицию Кировского района обратился местный житель с заявлением о хищении мотоцикла. С его слов, кто-то в ночное время проник в хозяйственную постройку, расположенную рядом с домом, и угнал мотоцикл.

Как сообщили в пятницу, 4 сентября, в областном УМВД, на розыск были ориентированы наружные наряды и оперативные службы полиции. Вскоре полиция заметила молодого человека на мотоцикле, схожем по приметам с разыскиваемым.

Оказалось, что мотоцикл действительно принадлежал заявителю. А за рулем его был 16-летий подросток, которому теперь предстоит объяснять в полиции мотивы своего поступка. По факту кражи возбудили уголовное дело.