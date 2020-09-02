Пять калужан отдали мошенникам полмиллиона

Пять человек из Калуги и Малоярославца поверили аферистам, которые представились сотрудниками банка и сообщили о незаконном списании денег. В среду, 2 сентября, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Чтобы приостановить потерю финансов, лжебанкиры предложили держателям карт предоставить персональные данные, банковские реквизиты и пароли.

В итоге мошенники без труда получили доступ к дистанционному управлению банковскими счетами.

Добычей злоумышленников стали без малого 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».