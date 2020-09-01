В Калужской области приятели украли колеса у бюджетной организации

В Людинове двое молодых людей залезли на территорию одной из местных бюджетных организаций и украли 4 колеса на сумму 18 тысяч рублей, сообщили во вторник, 1 сентября, в УМВД по Калужской области.

Приятелей уже задержали, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище».

Молодым людям грозит до 5 лет.