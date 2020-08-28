Через Калужскую область незаконно вывезли в Китай лес на два миллиона

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту вывоза лесоматериалов в Китай. В пятницу, 28 августа, об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

- Установлено, что без предоставления соответствующих разрешительных документов произведен экспорт в Китай лесоматериалов объёмом 3,04 кубических метра, - отмечает ведомство. - Стоимость незаконно вывезенных за границу России лесоматериалов составила более 2 миллионов рублей.

Данная уголовная статья предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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