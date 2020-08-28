В Калуге осудили закладчика наркотиков

В четверг, 27 августа, в Калуге суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

- В январе 2020 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре Калужской области. - В его одежде обнаружены и изъяты 17 свертков с наркотическим веществом, предназначенным для сбыта потребителям.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 2 месяца. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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