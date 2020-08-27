В Калужской области задержали торговца героином

29-летний житель Московской области задержан по подозрению в распространении наркотиков в Калуге, сообщили в четверг, 27 августа, в областном УМВД.

У молодого человека были обнаружены 78 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, приготовленные им к незаконному сбыту наркопотребителям. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является героином.

По версии полиции, задержанный занимался незаконным сбытом наркотиков путем «тайников-закладок», которые делал в Калуге.

Действовал он в составе преступной группы. Кто еще был в ее составе, пока не установлено. Наркотики молодой человек получал в расфасованном виде бесконтактным способом на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.