В центре Калуги женщину убили из-за сигарет

На днях в Калуге завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины. В среду, 26 августа, об этом сообщило калужское региональное управление Следственного комитета.

Обвиняемым по делу проходит 49-летний мужчина.

- По нашей версии, 26 июня 2020 года между обвиняемым и его 55-летней сожительницей произошел конфликт, - говорят в СК. - Мужчина попросил сожительницу принести ему в комнату сигареты, и не дождавшись, сам пришел на кухню и стал выяснять, почему женщина не исполнила его просьбу. Возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.

Убийство произошло в квартире одного из домов на улице Ленина.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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