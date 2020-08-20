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Калужанина отправили в колонию за угрозы своей девушке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 08:36 4 1026
Калужанина отправили в колонию за угрозы своей девушке

В Калужской области суд вынес приговор 25-летнему жителю села Вознесенье Тарусского района. Его признали виновным в угрозе убийством, сообщили 19 августа в прокуратуре Калужской области.

В мае нынешнего года мужчина находился дома со своей девушкой. Они поссорились по незначительному поводу, после чего виновник взял нож и стал угрожать убийством.

Мужчину отправили на три года в колонию строгого режима. Такой приговор объясняется тем, что в 2019 году этот человек условно-досрочно освободился из колонии, где отсидел шесть лет за убийство, отмечают в прокуратуре.

Тем времнем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 08:36 4 1026
Тэги: криминал
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