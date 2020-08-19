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Калужанин пытался, но не смог угнать машину на мойке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.08.2020 15:47 1 639
Калужанин пытался, но не смог угнать машину на мойке

В Калуге задержали 29-летнего мужчину, который пытался угнать машину на мойке самообслуживания. В среду, 19 августа, об этом происшествии рассказали в УМВД по Калужской области.

Посетители мойки сообщили в дежурную часть, что подозрительный человек пытается попасть внутрь припаркованной машины.

- Прибыв по указанному адресу, инспекторы установили, что мужчина, находящийся в автомобиле, пытается его завести с помощью ключей, которые были оставлены в салоне, - отмечают в полиции. - Двери транспортного средства также не были заперты, поэтому гражданин без труда пробрался внутрь.

Документов на машину у мужчины не было. При этом он был пьян. Объяснить причины своего поступка он не смог.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.08.2020 15:47 1 639
Тэги: криминал
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