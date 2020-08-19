Калужанин пытался, но не смог угнать машину на мойке

В Калуге задержали 29-летнего мужчину, который пытался угнать машину на мойке самообслуживания. В среду, 19 августа, об этом происшествии рассказали в УМВД по Калужской области.

Посетители мойки сообщили в дежурную часть, что подозрительный человек пытается попасть внутрь припаркованной машины.

- Прибыв по указанному адресу, инспекторы установили, что мужчина, находящийся в автомобиле, пытается его завести с помощью ключей, которые были оставлены в салоне, - отмечают в полиции. - Двери транспортного средства также не были заперты, поэтому гражданин без труда пробрался внутрь.

Документов на машину у мужчины не было. При этом он был пьян. Объяснить причины своего поступка он не смог.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

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