В Калуге задержали пособника террористов

Видео с места задержания.

Жителя Калуги задержали по подозрению в финансировании запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ». В среду, 12 августа, об этом сообщает управление ФСБ по Калужской области.

Судя по кадрам, которые опубликовали спецслужбы, в квартиру к подозреваемому врывались через окна. На кадрах присутствуют и другие мужчины, однако ФСБ не поясняет, связаны ли они с этим делом.

- В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности», - подчёркивают в ФСБ.

Максимальное наказание – 15 лет колонии.

Кадры оперативной съёмки.